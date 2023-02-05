Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Uğurlu Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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