Şanlıurfa'da kar nedeniyle çöken tentenin altında kalan 44 araçta hasar oluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oto galericiler sitesindeki iki blokta kar nedeniyle çöken tentelerin altında kalan 44 araçta hasar meydana geldi.

Şanlıurfa kara yolu 5'inci kilometresindeki oto galericiler sitesinde tente, kar yağışı nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken çökme bölgesinde herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

AFAD ekipleri ve iş makinelerinin sevk edildiği alanda yapılan incelemede ilk belirlemelere göre 44 aracın hasar gördüğü tespit edildi.

Bölgede inceleme yapan Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, ekiplerden bilgi aldı, araç sahipleriyle görüştü.



Öte yandan tentedeki kar birikintisini temizlemek isterken düşerek yaralanan M.O. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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