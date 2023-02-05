Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Haydi ekipleri, iki gündür etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, kentin kırsal bölgelerindeki yaban hayvanları için 1 ton pazar artığı, 1 ton yonca, 500 kilogram siyah arpa bıraktı.

Ekiplere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet Gürkaynak eşlik.





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