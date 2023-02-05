Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişiden biri öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’da üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan üç kişiden biri öldü.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında don ve buzlanmanın etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralanan üç kişi, 112 Acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Kaya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları bölgeden kaldırıldı.

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