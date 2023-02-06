Şanlıurfa'da hasar gören binanın artçı depremler sırasında yıkılması kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor.



Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.