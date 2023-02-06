Bakan Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da yaralananları ziyaret etti.

Bakan Nebati, enkaz alanlarındaki incelemelerinin ardından hastane ziyaretinde bulundu.

Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Nebati "Geçmiş olsun ülkemize. Bütün yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.

Bakan Nebati'ye Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

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