Şanlıurfa'da enkaz altındakilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da enkaz altında yakınları kalanların umutlu bekleyişleri sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında yakınları olanlar çalışmaları umutla takip ediyor.

Enkaz altında 6 yakını bulunan Hacı Bulut, depremin ardından annesi, babası, ağabeyi ve yeğenlerinden haber alamadıklarını, onların yaşadıkları eve gelince büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Annesi İslim ve Babası Halil'in 3 gün önce ağabeyinin evine geldiğini anlatan Bulut, "Birinci katta oturuyorlardı, sağ salim haberlerini bekliyoruz, Allah'tan umut kesilmez. Depremden sonra aradık hiç ulaşamadık. Annem ve babam başka bir yerde oturuyorlardı, 3 gün önce hava soğuk diye ağabeyim 'bizim evde doğalgaz var' diyerek onları evine getirdi." dedi.

Osman Bulut ise geceyi enkaz başında geçirdiklerini ve gelecek güzel bir haberi beklediklerini söyledi.





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