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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, bazı vatandaşlar AFAD'ın dağıttığı çadırlarda geceyi geçirdi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, AFAD tarafından dağıtılan çadırları açık alanlara kurdu.

Şairnabi Mahallesi'nde kurdukları çadırda kalan Gökhan Yılmaz, depremden çok korktuklarını ve çocuklarıyla evden çıktıklarını söyledi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaştırdığı çadırlarda geceyi geçirdiklerini ifade etti.

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