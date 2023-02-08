Bakan Nureddin Nebati, Şanlıurfa'daki enkaz alanlarını inceledi

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında inceleme yaptı.

Bakan Nebati, Birecik ilçesinde depremde yıkılan Kaya Apartmanı enkazındaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nebati, Almanya'dan yardım için gelen gurbetçi çift ile de görüşerek destekleri için teşekkür etti.

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