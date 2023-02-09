Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen yardımların toplandığı Şanlıurfa AFAD Lojistik Deposu'na gelen Nebati, burada yürütülen faaliyetler hakkında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Nebati, depodaki dağıtımlar ve ihtiyaçlarla ilgili tespitlerde bulunarak, ilgili kuruluşlara talimat verdi.

Buradaki görevli ekiple sohbet eden Nebati, emek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Nebati, kentteki enkazlar da yürütülen çalışmaları takibini sürdürüyor.





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