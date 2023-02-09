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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor

AA

Şanlıurfa'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, depremzedeler için çadır kurulumu devam ediyor.

AFAD tarafından kente gönderilen çadırlar, Şanlıurfa Valiliği ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen alanlara getiriliyor.

Çadırların kurulumları ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kısa sürede gerçekleştiriliyor.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne getirilen 60 çadırın kurulumu yapılıyor.

Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş, devletin her konuda halkının yanında bulunduğunu belirterek, "Devletimize teşekkür ederiz, her zor zamanda yanımızda durdu. Muhtaç insanlar için çadırlar getirdi, kapılarını açtı, yemeklerini veriyor, devletimize Allah zeval vermesin, devletimiz var olsun." dedi.

Mahallenin ihtiyaçlarını kaymakamlık yetkililerine ilettiklerini aktaran Göktaş, ihtiyaçların kısa sürede karşılandığını söyledi.

Mahalle sakini Mehmet Fatih Puse, deprem anında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Puse, "Devletimize ve askerlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorlar." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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