Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da çadırlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından kente gönderilerek kurulumu yapılan çadırların bulunduğu bölgede incelemede bulunan Nebati, yürütülen faaliyetlere ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.

Bakan Nebati, Turgut Özal Parkı Çadır Kenti'nde çadırlarda konaklamaya başlayan depremzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çadır kentte yemek dağıtımına katılan Nebati bu esnada depremzedelerle sohbet etti.

Çadır kentteki görevli ekiple de görüşen Nebati destek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

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