Bakan Nebati, depremde hayatını kaybeden ailenin cenaze törenine katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenaze törenine katıldı.

Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Bulut ailesinin 6 ferdi için Hz. Aişe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bulut ailesinin yakınlarının yanı sıra Bakan Nureddin Nebati, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Nebati, törenin ardından Bulut ailesine taziye dileklerini iletti.

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