Şanlıurfaspor, Adıyaman'da depremzedelerin yardımına koştu

ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'a kulüp otobüsüyle gıda ve giyim desteğinde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, depremin ilk gününde Şanlıurfa'daki depremzedelere çorba dağıtan sarı-yeşilli ekip, yardım elini Adıyaman'a ulaştırdı.
Depremin ilk anlarından itibaren yardım seferberliğine cevap veren Şanlıurfaspor, gıda ve giyim dolu takım otobüsünü tüm personeliyle Besni ilçesine gönderdi.
Arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Adıyaman'daki Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne konuşlanan takım otobüsü, buradaki depremzedelere yardımı teslim etti.
Kumanya dağıtan kulüp görevlileri, burada Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan depodaki yardımların istiflenmesinde de Mehmetçiğe destek oldu.
Şanlıurfaspor, benzer yardım faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.