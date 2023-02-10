Şanlıurfa'da "Asrın felaketi" nedeniyle gıyabi cenaze namazı kılındı

Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'daki Hz. İbrahim Makamında gıyabi cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da, Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde cuma namazı sonrası camilerde toplanan yüzlerce kişi depremde hayatını kaybedenler için saf tuttu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katıldığı gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Tolan kıldırdı.

Tolan, Cuma hutbesinde, çok büyük depremlerle sarsıldıklarını, dua ve umutla enkazların başında beklediklerini belirterek, günün milletçe kenetlenme günü olduğunu, depremzedelerin gözyaşlarının silinmesi için dayanışma içinde olunması gerektiğini söyledi.

Namaz sonrası binlerce kişi hayatını kaybedenler için dua etti.

Kalabalık tekbirler eşliğinde dağıldı.

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