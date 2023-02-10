Şanlıurfa'da "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler AFAD çadırlarında kalıyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzedeler, AFAD tarafından hazırlanan çadırlarda kalıyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD tarafından bölgeye ulaştırılan çadırlar hızlı bir şekilde kuruldu. Deprem nedeniyle evleri zarar gören depremzedeler, burada devletin bütün imkanlarından faydalanarak güvenli alanlarda yaşamaya başladı.

Depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Psikososyal Destek" ekipleri de hizmet veriyor.

Şanlıurfa Müzesi önünde oluşturulan çadırlarda kalan bedensel engelli Fatma Demren, deprem gecesi çok zor saatler geçirdiğini, engelinden dolayı yerinden kalkamadığını belirtti.

Yakınlarının desteğiyle evden dışarı çıktıklarını dile getiren Demren, daha sonra ise kurulan AFAD çadırlarında kalmaya başladıklarını ifade etti.

Devletin her türlü imkanla yanlarında olduğunu aktaran Demren, "Allah devletimizden razı olsun, kafamızı sokacak güvenli bir yerdeyiz. Kafamızın üzerine burada bir şey düşmüyor. Bize battaniye, yiyecek, ısıtıcı verdiler" dedi.

Deren, deprem nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, "Şimdi psikolojik destek için de geldiler, bize yardımcı olacaklar inşallah. Hep beraber kafamızda bu depremi bitireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Çadırlarda kalan İsmail Kakız, devletin her türlü imkanlarıyla yanlarında olduğu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Çadırlar sayesinde soğuktan ve yağışlardan korunduklarını anlatan Kakız, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

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