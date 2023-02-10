Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye ilçesinde Turgut Özal Parkı Çadır Kenti'nde incelemelerde bulunan Nebati, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Nebati, çadırlarında ziyaret ettiği depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelerle sohbet eden Bakan Nebati, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.