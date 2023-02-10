Adıyaman'da eşini "asrın felaketi"nde kaybeden kadın, küpesini depremzedelere bağışladı

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere Adıyaman'da yakalanan ve eşini kaybeden kadın, altın küpelerini depremzedeler için bağışladı.



Şanlıurfa Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Çelik, kocasını Adıyaman'da çöken bir binanın enkazında kaybeden depremzede kadının, kendilerine gelerek altın küpesini depremzedeler için yapılacak olan yardımlar için hibe ettiğini söyledi.

Depremzede kadının isminin açıklanmasını istemediğini ileten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim bölgemizde asrın felaketi diyebileceğimiz bir deprem yaşandı. Tarihte eşine çok az rastlayabileceğimiz bir deprem yaşandı. Bu büyük depremle birlikte istediğimiz zaman birlik olabildiğimizi anlamış olduk ki bugün yaşadığımız olay bunun göstergesidir. Adıyaman'daki depremde eşini kaybeden bir bacımız elinde olan elinde kalan son küpesini depremzedeler için kullanılması amacıyla bize teslim etti. Kendi acısı daha tazeyken küpesini bozdurup depremzedeler için harcanmasını istedi. Bu bacımız gibi hayırseverler olduğu sürece dayanışmamız ve yardımlaşmamız devam edecek. Bacımızın eşini Allah rahmet eylesin."

Çelik, depremde evi yıkılan kadının Şanlıurfa'da kaldığını belirtti.

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