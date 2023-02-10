Bakan Nebati, Şanlıurfa'daki yaralı depremzedeleri hastanede ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananları Şanlıurfa'da hastanede ziyaret etti.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da en fazla depremzedenin tedavi için başvurduğu Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Nebati, burada verilen hizmetlere ilişkin Vali Salih Ayhan ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ile doktorlardan bilgi aldı.

Servislerde yatan depremzedelerle görüşen Nebati, sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini belirten Nebati, "Depremin yol açtığı tüm yaraları, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hızla aşmaya devam edeceğiz." dedi.

Hastanede yatan depremzedeler ise ciddi desteklerinden dolayı Türk milletine ve devletine teşekkür etti.

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