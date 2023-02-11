Şanlıurfa'da 15 bin 888 afetzede uçakla tahliye edildi

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'dan 15 bin 888 afetzede, uçaklarla tahliye edildi.

Kentte de yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması için kamu ve vatandaşların el birliğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda görevlendirilen yaklaşık 1000 kişi, afetzedelerin tahliyesi için görev yapıyor.

Ulaşımın ücretsiz sağlandığı kentte, vatandaşlar havalimanında sıra sistemiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı Müdürü Münir Uludağ, AA muhabirine, deprem felaketinde herkesin üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını söyledi.

Şanlıurfa'da ilk günden itibaren 100'den fazla uçak seferi yapıldığını belirten Uludağ, "Şanlıurfa'da 15 bin 888 kişiyi tahliye ettik. Burada çok yoğunluk var. Gelen vatandaşlarımıza sıra sistemiyle yolculuk imkanı sağlıyoruz. Gelen yardım uçaklarıyla kentimizdeki afetzedeleri tahliye ediyoruz. Burada bekleme süresince depremzedelere gıda desteği sağlıyoruz. Sıra sistemi kurduk. Vatandaşlarımızdan anlayışlı davranım görevlilerin talimatlarına uymalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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