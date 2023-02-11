BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Şanlıurfa'da hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Destici, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm'den bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Çok ağır bir tablo var. 10 ilimiz ağır hasar aldı. Şanlıurfa hafif hasar aldı ama çevre iller ağır etkilendi. Teşkilatımızdan depremde kaybettiklerimiz ve ağır yaralananlar oldu. Tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde hayatını kaybedenler masum bir şekilde gece uykusunda yakalandılar. İnşallah şehit olarak cennete gittiklerine inanıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu eşiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Kızı da vardı Nilsu. Nilsu'yu çarşamba günü arama kurtarma ekiplerimizin gayretiyle Alperen Ocaklarımızın da desteğiyle yaralı olarak kurtardık ve büyük bir mutluluk yaşadık. İnşallah anne ve babasına da ulaşırız."

Destici, Şanlıurfa Deprem Koordinasyon Merkezi'ne geçerek burada Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

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