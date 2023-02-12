Şanlıurfa'da deprem hasar tespiti ekibinin sayısı 137'e çıkarıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdüren hasar tespit ekibinin sayısı 137'e çıkarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hasar tespit ekibi sahada çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Depremden etkilenen ve kullanılmasında sakınca bulunan binaları tespit eden ekip, kolon hasarı ve çatlak olan binaları hem içeriden hem dışarıdan tespit ediyor.

Kısa sürede sahadaki hasar tespiti çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Depremin açtığı tahribatın izlerini hızla sarmaya çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün ekip sayısını 100'den 137'e çıkardık. Bizler vatandaşımızın evlerine güvenle dönebilmeleri için çabalıyoruz. Bu süreçte halkımız da düzenbaz ve fırsatçılara mahal vermesin." ifadelerine yer verildi.

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