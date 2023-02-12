Şanlıurfa'da 82 bin konutun hasar tespiti tamamlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 82 bin konutun hasar tespitinin yapıldığını bildirdi.

Vali Ayhan, sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 137 hasar tespit ekibinin kent genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Depremin 7. gününde yaraların çok yönlü çalışmalarla sarılmaya çalışıldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Deprem riskinin ve mukavemetlerinin ölçülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlere dönmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 82 bin konutun hasar tespiti yapıldı. Bu konutlar, vatandaşımıza e-devlet üzerinden 'hasar.gov.tr' adresi aracılığıyla bildiriliyor. Hasar tespiti sonrası evi hasarsız veya az hasarlıysa vatandaşımızın evine dönmesinde bir sakınca yoktur. 137 ekibimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı tespit edilemeyen evlerimiz var. Evlere girilemediği için bazı tespitler yapılamıyor. Vatandaşımız binasının yakınında beklerse hasar tespitinde ikinci bir iş yoğunluğu da oluşmaz. Bu süreçte en fazla kirli bilgi ile karşılaşıyoruz. Bu bilimsel çalışmalara güveni sarsacak davranışlardan uzak durulması gerekiyor, bu çok çok tehlikeli. Yanıltıcı bilgiler vererek yapılan çalışmaları sabote edenler bulunuyor. Milletimizin dışarıda daha fazla kalmasına neden olarak güven ortamı zedelenmek isteniyor. Resmi kurum sıfatı varmış gibi gidip halkımızdan ücret alarak deprem tespiti yapıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olup, bu tür kişi veya kuruluşlara fırsat vermesin. Devletimizin ekibinin ölçüm şekli belli olup soranlara kimlik gösteriliyor. Kesinlikle devletimiz hasar tespitini ücret karşılığı yapmamaktadır, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

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