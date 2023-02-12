Şanlıurfa'da okul ve öğretmenevlerinde hazırlanan yemekler depremzedelere ulaştırılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Şanlıurfa'da okul, pansiyon ve öğretmenevlerinde hazırlanan günlük yaklaşık 80 bin kişilik yemek, depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremin hemen ardından başta AFAD, Türk Kızılay, Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) olmak üzere bütün kurumlar deprem bölgeleri için seferber oldu.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki okul, pansiyon ve öğretmenevlerinde hazırlanan günlük yaklaşık 80 bin kişi için hazırlanan yemek ve ekmekler, kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ediliyor.

Vakıf görevlileri tarafından yemek ve ekmekler kentte depremden etkilenen vatandaşlara dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, tüm kurumlar gibi depremde etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için yiyecek hazırladıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, pansiyonlar ve öğretmenevlerimizde depremzedeler için yiyecek hazırladık. İlk günden bu yana kurumlarımızda 579 bin 676 kişiye yemek hazırlandı. Yemekleri ve ekmekleri depremden etkilenen bölgelere gönderiyoruz. Hazırladığımız yemekleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlilerine teslim ediyoruz. Onlar da gerekli yerlere ulaştırıyor. Hazırladığımız yemeklerin bir kısmını Adıyaman'a da ulaştırdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. İnanıyorum ki ülkemiz bu afetin üstesinden kısa sürede gelecektir. Tüm kurumlarımız seferber olmuş. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Kurt, depremzedeler için okul ve pansiyonların da konaklama hizmeti verdiğini kaydetti.

Depremzedeler için yemek ve ekmek üretimi yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nuri Kalkan ise tüm personelin depremzedeler için canla başla çalıştıklarını belirterek, herkese sıcak yemek ulaşması için seferber olduklarını kaydetti.

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