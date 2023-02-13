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Adıyaman'ın normal hayata dönmesi için yetkililere yardımcı olunması talebi

AA

Adıyaman'ın normal hayata dönmesi için yetkililere yardımcı olunması talebi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da herkesin yetkililere yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Doğru, AA muhabirine, depremde çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve yakınlarına ise sabır ve sağlık temennisinde bulundu.

Tüm yetkililerin şehir için işlerinin başında olduklarını ve gereken çalışmaları yaptıklarını ifade eden Doğru şöyle konuştu:

"Bu olaylarda sorumlu olan müteahhit, mühendis yönetici kim olursa olsun hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bakanımız ve herkes burada, Allah herkese sabırlar versin. Gördüğümüz kadarıyla yıkılan binaların yaklaşık yüzde 90'ı 20-25 yıl öncesine ait. Tüm binaların hasar tespitleri 4 koldan yapılıyor, mühendisi, savcısı, askeri gidiyor kimsenin bir şüphesi olmasın. Enkazın altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması için çalışmalar son sürat devam ediyor, herkesten Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerinden gelerek bizlere destek veren polis, asker ve tüm gönüllüler herkesten Allah razı olsun."

Acılarının henüz taze olduğunu ama yeni bir yapılaşma olacaksa bunun kayalık bir alan üzerine yapılması gerektiğini aktaran Doğru, "Yeni binaların tarım arazisi üzerine yapılmaması lazım. Bu işin üzerinde duracağız ve herkesten bu konuda destek bekliyoruz. Bizlerin de normal hayata dönmemiz için yetkililere yardımcı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

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