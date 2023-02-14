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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da Mehmetçik depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor

AA

Şanlıurfa'da Mehmetçik depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor

ŞANLIURFA (AA) - Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kurulan çadır kentte, depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da da depremzedelere yönelik destekler sürüyor.

Denizli 11. Piyade Tugay Komutanlığı ve Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığınca, kentteki Turgut Özal Parkı Çadır Kenti'nde seyyar sahra mutfağı ve fırın kuruldu.

Mehmetçik, gece gündüz çadır kentte depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor.

- "Bize moral, güç veriyorlar"

Çadır kentte kalan vatandaşlardan 45 yaşındaki Mehmet Bulut, AA muhabirine, depremden sağ kurtuldukları için şükrettiklerini söyledi.

Parkın hemen yanında bulunan evlerine ağır hasarlı olduğu için giremediklerini belirten Bulut, 6 kişilik ailesiyle çadır kentte kaldığını ifade etti.

Bulut, "Devletimiz, askerimiz sağ olsun, bir haftadan beri burada yemeğini bizimle paylaşıyor. Askerimiz çocuklarımıza şefkat elini uzatıyor. Bize moral, güç veriyorlar. Hiç aklımdan geçmezdi evimin karşısındaki parkta günlerce gecelerce çadırda kalacağımız. Aklımıza gelmeyecek şeyler başımıza geldi. Allah beterinden korusun." dedi.

Zehra Çelik ise yıkılan binanın enkazında ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çadırda her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, bu desteği sunan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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