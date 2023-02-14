Şanlıurfa'da 25 bin depremzede çadırlarda kalıyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 25 bin depremzede çadırlarda barınıyor.

AFAD tarafından kente gönderilen çadırlar, Şanlıurfa Valiliği ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen 91 alanda çadır kuruldu.

Evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan depremzedelerden 25 bini kendileri için kurulan çadırlarda kalıyor.

Çadır kentlerde başta gıda ve giyim olmak üzere temel ihtiyaçlar kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle karşılanıyor.

Kentte en fazla çadır Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde kuruldu.

Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na kurulan çadır kentte kalan 67 yaşındaki Mahmut Keresteci, AA muhabirine, evlerinin depremlerde ağır hasar aldığını söyledi.

Bir haftadır çadırda kaldıklarını anlatan Keresteci, "5 katlı binanın en üst katındaydık. Büyük bir tehlike atlattık. Allah bir daha kimseye göstermesin." dedi.

Çadır kentte ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Keresteci, "Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Asiye Yağmur ise 5 çocuğu ile çadırda kaldığını ve her ihtiyaçlarının kamu ve yardım kuruluşlarının desteğiyle karşılandığını dile getirdi.

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