En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.