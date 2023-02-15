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Perçikli ailesi depremden sonra kucaklarına aldıkları bebekleri ile çadırda barınıyor

AA

Perçikli ailesi depremden sonra kucaklarına aldıkları bebekleri ile çadırda barınıyor

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaldıkları av ağır hasar alan depremzede çift, depremin 4. günü doğan ve Derin adını verdikleri bebekleriyle bir parkta kurulan çadırda kalıyor.

İstanbul'da yaşayan Leyla Perçikli, ikinci kızına doğum hazırlığı yapması nedeniyle 1 ay önce Şanlıurfa'daki annesinin yanına geldi.

Depremde kaldıkları evin ağır hasar görmesiyle Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'ndaki çadır kente yerleşen Leyla Perçikli, depremin 4. günü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getirdi.

Hastanede 1 gün kalan anne ve Derin ismini verdikleri bebekleri, daha sonra çadıra yerleşti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Perçikli ailesini ziyaretlerinde çifti tebrik etti.

Baba Remzi Perçikli, AA muhabirine, doğum için İstanbul'dan uçağa bindiğini, Şanlıurfa'ya indiğinde eşinden deprem olduğunu öğrendiğini söyledi.

İkinci depremi havaalanında yaşadığını anlatan Perçikli, "Çocuğumuzun doğumu bir gün ertelendi. Hastaneye gittik, bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Sağ olsunlar yanımızda oldular. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat gece 2'de bizi ziyaret ederek çadır ihtiyacımızı karşıladı. Bu bizi çok duygulandırdı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda oldu her şeyi fazlasıyla verdi. Mamamızı, bezimizi, ısıtıcımızı bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar." dedi.

Babaanne Asiye Perçikli ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Torununu sağlıkla kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirten Perçikli, şöyle konuştu:

"Gelinime doğumunda gelememiş yetişememiştim. Sonradan geldim. Kız kardeşimin evi yıkıldı içerisine girilecek hali yok. Allah bir daha kimseye göstermesin. Torunumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Allah geride kalanlara hayırlı ömürler versin. Enkaz altında kalanların yakınlarına sabırlar versin. Allah'tan gelen bir şey. İnşallah Rabb'imiz bize bir daha böylesi acılar göstermez."

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