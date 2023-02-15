Şanlıurfa'da meslek lisesinde depremzedeler için çadır yapılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler çadır hazırlıyor.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı'na ait atölyede başlayan üretime okulun öğretmenleri ile bir grup öğrenci katılıyor.

Yapılan çadırlar, barınmaları amacıyla depremden etkilenen illerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, AA muhabirine, günlük 30 çadır üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını anlatan Kıran, birlik olma zamanı olduğunu aktardı. Kıran, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve kamu kurumları elinden gelen bütün yardımı yapıyor. Biz de hem kamu kurumu hem de vatandaşlar olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilk günden beri farklı çalışmalar yapıyoruz. İlk günlerde gıda yardımı gibi öncelikli olan ihtiyaçlara göre çalışmalarımızı yaptık. Çadır ihtiyacının fazla olduğu bilgisi üzerine depremzede vatandaşlarımız için metal atölyesinde çadır yapımına başladık. Günlük ortalama 30 çadır yapmayı planlıyoruz."

Çadır yapımına farklı kesimlerden destek geldiğini belirten Kıran, hayırsever vatandaşların desteği, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla çadır yapımının sürdüğünü bildirdi.

Kıran, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürebilecek zamana kadar yardımların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın normal hayata dönmelerini sağlayabilecek şekilde gerekli yardımların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Medet Büyükçay da çalışmalara gönüllü olarak katıldığını dile getirerek, "Şu an büyük bir felaket yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Arkadaşlarımızla gönüllü olarak çalışmalara katıldık. Dayanışma içerisinde yaraların sarılması amacıyla atölyede çalışıyoruz." dedi.

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