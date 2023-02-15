"Kırmızı yelekliler"den Şanlıurfa'daki depremzedelere psikososyal destek

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ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ/CUMA SARI - "Kırmızı yelekliler" olarak da adlandırılan psikososyal destek ekipleri, Şanlıurfa'da deprem nedeniyle kurulan çadırlarda vatandaşların sorunlarını dinliyor ve psikolojik destek sağlıyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan 200 psikososyal destek ekibi, kentteki ve ilçelerdeki depremzedelerle görüşüyor.

Ekip, ihtiyaç analizi yapıp, psikolojik travma yaşayanlara destek sağlıyor.

- "Bu üniformalar devleti temsil ediyor"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, kentte birçok alanda kamu hizmetinin verildiğini söyledi.

Depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 bin kişiye şu ana kadar psikolojik sosyal destek hizmet sağlandı. Nedir? Vatandaşımızın yanında ve güvende olduğunu hissettirdik. Vatandaşın dinç olmasını ve kendisini güvende hissetmesini sağlamak... Bu konuda arkadaşlarımız yoğun çaba harcıyor. Bütün depremzede vatandaşlarımıza bu şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Bu üniformalar devleti temsil ediyor, devletin gücü ve etkinliği var. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde sahada olacaklar."





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