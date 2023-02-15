Şanlıurfa'da depremde yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların yardımına koşulurken, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar da unutulmadı.



Sokakta kalan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirlenen alanlara köpek ve kedi maması bırakılıyor.

Depremde yaralanan hayvanlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplanıyor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.



Merkezdeki uzman veterinerler tarafından tedavileri tamamlanan hayvanlar burada sıcak yuvalara yerleştiriliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.