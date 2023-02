Şanlıurfa'da yaklaşık 200 ekiple hasar tespit çalışması yapılıyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yaklaşık 200 ekiple hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını hızla sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Her alanda kapsamlı faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Ayhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı 200'ü yaklaşan ekiple kent genelinde hasar tespit çalışmasının mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüldüğünü bildirdi.

Fırsat buldukça hasar tespit çalışmalarını denetlediğini kaydeden Ayhan, şöyle devam etti:

"Her ekipte 2-3 kişi bulunuyor. Neredeyse bir kamusal yetkisi olan görevli bir de özel sektörden gelen kişiler var. Ekibimize destek olan bu işin uzmanı gönüllü arkadaşlarımız da yer alıyor. Şu an günde ortalama 50 bine yakın eve bakıyorlar. Şanlıurfa'da 373 bin binamız var. Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını tamamen bitirmekti. Hafta sonuna doğru bitireceğimize inanıyoruz. Hasarsız ve az hasarlılara vatandaşlarımız girebilir. Diğer orta ve ağır hasarlılar için vatandaşımız yetkililerin talimatına uygun hareket etmek zorundadır. Özellikle ağır hasarlılarda kesinlikle girilmemesini arzu ediyoruz. Vatandaşımızın bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor."

- Vali Ayhan, duygularını paylaştı

Çadır kentleri ve hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiğini anımsatan Ayhan, hastane ziyaretlerinde depremzedelerin durumları ve anlattıklarının kendisini çok etkilediğini aktardı.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi eşini kimisi evladını kaybetmiş çocuğunu tükürüğüyle besleyenlerin hikayeleri duymak beni çok derinden etkiledi. Her telefona bakmaya çalıştım. Şahsi telefonum vatandaşlarda bulunuyor. Dün başka bir ilde Şanlıurfalı bir kadın kardeşimiz ikiz çocuklarıyla beraber eşinin enkazında beklediğini söyledi. Aradı yardım için yalvardı onun devletten beklentisi ve söyledikleri beni derinden etkiledi. İnanın saat başı arıyorum 'ne oldu' diye çok hikayeler, çok acılar var. Deprem ilk olduğu anda da trafik polisimiz ağlayan sesiyle beni arayıp İpekyolu Mahallesi'nde bina enkazı çöktüğü bilgisini verdiği anlar da çok etkiliydi. Polisimizin ağlayarak 'içerisinde insanlar var, insanlar var, bina çöktü sayın valim.' deyişini unutamıyorum. Bizi bunlar çok etkiledi her bir hikayenin bizde bıraktığı önemli izler var. Onları da ilerleyen dönemde kayda almak lazım. Bu musibetlerden de durumlardan da ders çıkararak gerekli tedbirleri alıp dikkatli olmamız lazım."

