Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde 215 depremzedenin tedavisi sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 215 depremzede, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, AA muhabirine, depremin yaşandığı günden itibaren yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastanede tüm servislerinin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Kırhan, "Hastanemize ilk günden Adıyaman, Kahramanmaraş'tan yaralılar geldi. 215 yaralımız hastanemizde tedavi altına alındı. Tedavileri en güzel şekilde devam ediyor. Bunun yanında hastanemiz hizmetlerine devam ediyor. Hastalarımızı randevu olmadan kabul ediyoruz. Emeği geçen bütün hastane görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay da depremin ilk gününden bu yana kesintisiz hizmet sunduklarını, sağlık personelinin çoğunun hastanede kaldığını ifade etti.

Servislerinde depremde yaralanan 100 kişinin tedavisinin sürdüğünü dile getiren Altay, "Deprem sırasında özellikle kol, bacaklarda yaralanmalar, kırıklar ve ezilmeler ortaya çıkıyor. Bu nedenle bazı hastalarımızı 3-4 kez ameliyata aldığımız oluyor. Servisimizde yaklaşık 400-500 ameliyat gerçekleştirdik." dedi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ğavure Özdemir ise depremden etkilenen Adıyaman'da 2 katlı evinin yıkıldığını, oğlunun kendisini kurtardığını söyledi.

Depremde ayağının kırıldığını dile getiren Özdemir, hastane çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



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