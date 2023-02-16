Şanlıurfa'da psikolojik destek almak isteyen depremzedeler hastaneye bekleniyor

ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki psikolojik destek almak isteyenler hastaneye bekleniyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından deprem sonrası korku, travma, uyku bozukluğu gibi problemler yaşayan depremzedelere psikososyal destekler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen psikiyatri Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Baziki Çetin, arka arkaya iki ciddi deprem yaşandığını ve bu durumun insanları ciddi manada sarstığını vurguladı.

Bu süreçte sağlık problemlerinin yaşanmasının normal olduğunu ifade eden Çetin şunları kaydetti:

"Bu süreçte aşırı korku, ne yaptığınızı nerede olduğunuzu bilememe, kafa karışıklığı, düşünmeden otomatikleşmiş şekilde hareket etme, uykularınızın bozulması, duygularınızı hissedememe, tepki verememe ya da deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetmeniz normal olup eğer bu şikayetleriniz süre olarak uzamış ya da aşırı bir hal almış ise profesyonel destek almanız gerekli olabilir. Bizler depremden etkilenen tüm afetzedelerimize psikolojik destek vermek için polikliniklerimize bekliyoruz. Psikososyal destek almak isteyen vatandaşlar Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına randevulu veya randevusuz olarak başvurabilirler."

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