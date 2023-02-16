Şanlıurfa'da hasarı olmayan esnafın büyük kısmı ticari faaliyetlerine başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentte hasarı olmayan esnafın büyük kısmının ticari faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Yetim, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk anından itibaren 155 araç ile temel ihtiyaç malzemelerden oluşan malzemeyi Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti.

Binlerce kişiye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Yetim, kurdukları komisyon aracılığıyla Şanlıurfalı tüccar ve sanayicinin mevcut hasar durumunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Yetim, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreç için yol haritası hazırladık, detayını esnafımızla paylaşıyoruz. Sanayi tesislerimiz normalleşme süreciyle birlikte yavaş yavaş üretime kaldıkları yerden devam ediyor. Yaptığımız tespitlerde hasarı olmayan esnaflarımızın yaklaşık yüzde 60'ı ticari faaliyetlerine başladı. Kalan yüzde 40'lık kesim ise tedbir amaçlı faaliyetlerini durdurmuş durumda. Memleketimiz çok ama çok kıymetli. Bilgimizi, tecrübemizi, aklımızı, yüreğimizi ve tüm gücümüzü ortaya koyarak bu zor günleri hep beraber hızla aşacağız. Beraber güçlüyüz, beraber ayağa kalkacağız."

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