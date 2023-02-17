Depremden etkilenen Şanlıurfa yaralarını sararken diğer illere de destek oluyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın hem kendi yaralarını sarmaya çalıştığını hem de komşu illere destek vermeye yoğunlaştığını belirterek, kentten 150 tır insani yardım gönderildiğini söyledi.

Vali Ayhan, AA muhabirine, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da 19 binanın yıkıldığını, 179 kişinin hayatını kaybettiğini, 322 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, 9 bin 99 kişinin taburcu edildiğini söyledi.

Kentte yaklaşık 25 bin depremzedenin çadırlarda hayatını sürdürdüğünü, her türlü ihtiyacın eksiksiz giderildiğini ifade eden Ayhan, hasar tespiti, eğitim öğretim ve ekonomik faaliyetlerin başlatılması süreçlerini bir arada yürüttüklerini dile getirdi.

Vatandaşlara psikolojik destek de sağlandığını anlatan Ayhan, "İnşallah bu travmayı en kısa zamanda atlatacağız." dedi.

- "Paylaşımcı bir milletiz"

Şanlıurfa'nın bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da komşu kentlerdeki destek hizmetine yoğunlaştığını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Diğer bölgelerde hasar fazla olduğu için ilimize dışarıdan gelecek yardımları diğer kentlerimize yönlendirdik. Biz burada kendimize geldikçe diğer illerimize destek sağlamaya çalıştık. İlk gün burada ekmek ve su problemi oldu. Hemen belediyenin Halk Ekmek Fabrikası ile Barış Pınarı Harekat bölgemizde bulunan Tel Abyad ve Rasulayn'da ekmek fabrikalarını devreye aldık ve günde bir milyon ekmek ürettik. İkinci gün kapasitemizi artırdık, üçüncü gün de yine bu bölgelerimizde ürettiğimiz ekmekleri Gaziantep ve Adıyaman'a gönderdik.

Hamdolsun paylaşımcı bir milletiz. O bölgelere kentimizden daha fazla destek sağlamaya başladık. Bölge lojistik deposu kurduk, oradan da hem kendi ihtiyaçlarımızı hem diğer bölgelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yardımlara devam etmemiz gerekiyor. Diğer bölgelerde çok daha ciddi ihtiyaçlar olacak. Vatandaşımızın yardımlaşma ve infak duygusunu daha da geliştirerek devam ettirmesi gerekiyor. Bu düşünceyi diri ve canlı tutmamız gerekiyor. Biz hafif atlattık, fazla yıkım olmadı ama sosyal anlamda 3 milyona yakın bir kitleyi düzene sokmak, rehabilite etmek, evine sokmak, ekonomik şartlarını sağlamak çok zorlu bir süreç. Ama başarıyoruz."

Vali Ayhan, Şanlıurfa'da başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından deprem bölgesi olan diğer illere şu ana kadar yaklaşık 150 tır insani yardımın ulaştırıldığını, belediyelerin de destek hizmetleri sunduğunu kaydetti.



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