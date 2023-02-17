Adıyaman'da babaanne ve torununu enkazdan çıkaran ekip o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da babaanne ve torununu enkazdan çıkaran ekip o anları anlattı

AA

Adıyaman'da babaanne ve torununu enkazdan çıkaran ekip o anları anlattı

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Siverek Belediyesi ekibi üyeleri, depremden 41 saat sonra babaanne ve torununu kurtardıkları anları unutamıyor.

Depremlerin ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan 18 kişilik ekip, Adıyaman'da katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak evlerine döndü.

Ekipte yer alan Emrah Altundal, Derviş Aktimur ve Sedat Gökhan, Siratut Mahallesi'ndeki bir enkazda depremden 41 saat sonra 14 yaşındaki Ceren Özsan'ı, 2 saat sonra da 60 yaşındaki babaannesi Kadriye Özsan'ı kurtardı.

Ekipte görev alan Siverek Belediyespor Kulüp Müdürü Emrah Altundal, AA muhabirine, göreve itfaiye eri olarak başladığını, 4 yıl boyunca çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katıldığını söyledi.

Deprem anında kendi kızını koruma çabasına girdiğini, binalarının yıkılmadığına şükrettiğini ifade eden Altundal, Adıyaman'da müdahale ettikleri enkazdan Ceren'i çıkarmaya çalışırken aklına kızının geldiğini anlattı.

Altundal, şöyle konuştu:

"Ceren'i çıkardığım zaman kızım aklıma geldi. Çünkü deprem anında onu korumaya çalışıyordum ama 24 saat sonra başka bir kızı kurtardım. Çıkardıktan sonra enkaz alanından çıktım, hava almam gerekiyordu. Toz duman içerisindeydik. 3-5 dakikalık bu süreçte gözlerim doldu, kendi çocuğumu düşündüm, ekip arkadaşlarıma sarıldım ve ağladım.

Ondan sonra kurtarılması gereken Ceren'in babaannesi vardı. Yine enkaz alanından tünele girip Allah'ın bize verdiği o güçle teyzemizi de kurtardık. O da bize güvendi, ondan da güç aldık. Aslında onlarla karşılaşmadan önceki ile karşılaştıktan sonra kendimde hissettiğim güç daha farklı oldu. Göz göze geldikten sonra kendimi daha güçlü hissettim, yani o binayı belki de komple kaldırıp indirebilirdim oraya. Taşlar yerine oturduktan sonra, ortalık biraz durulduktan sonra hem Ceren'i hem de babaannesini ziyaret etmek istiyorum."

- "Oğlum kurtulduk mu bitti mi?"

Belediyedeki görevinden önce inşaat işçiliği yaptığını belirten Derviş Aktimur ise deprem sonrası gittikleri bölgede büyük bir yıkım yaşandığını gördüklerini, ekip olarak hemen çalışmalara başladıklarını aktardı.

Enkaz altındaki insanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürdürdüklerini kaydeden Aktimur, "Teyzemizi çıkarıp sedyeye yatırdıktan sonra 'Oğlum kurtulduk mu, bitti mi?' dedi. 'Bitti teyzem, Allah'a şükür kurtuldun.' dedim ve teyzemizi gönderip başka canlar kurtarmak için çabalamaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

- "Saçını örtmesi için bere verdik"

Siverek Belediyespor Kaleci Antrenörü Sedat Gökhan ise Ceren'i kurtardıklarında ilk olarak kardeşini sorduğunu dile getirerek, kardeşinin de başka bir ekip tarafından çıkarıldığını söylediklerini anlattı.

Ceren'den sonra ulaştıkları babaannesinin de başını örtmek için eşarp istediğini belirten Gökhan, Derviş Aktimur'un başındaki bereyi ona verdiğini, saçlarını kapattıktan sonra enkazdan çıkardıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden etkilenen Şanlıurfa yaralarını sararken diğer illere de destek oluyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Şanlıurfa yaralarını sararken ...
Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli ...
Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;DA DEPREM SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI, HASARLI BİNALAR YIKILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'DA DEPREM SORUŞTURMASINDA 4 ...
Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve ...
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin ...
Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği ...
Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, hasarlı binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şanlıurfa'da ...
Şanlıurfa'da hasarı olmayan esnafın büyük kısmı ticari faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hasarı olmayan esnafın büyük kısmı ...
Şanlıurfa'da psikolojik destek almak isteyen depremzedeler hastaneye bekleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da psikolojik destek almak isteyen ...
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği ...
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği ...
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların ...
Şanlıurfa'da enkaz bölgesindeki çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da enkaz bölgesindeki çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde 215 depremzedenin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde 215 ...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Şanlıurfa'daki depremzedelere 2 tır insani yardım
YEREL HABERLER Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Şanlıurfa'daki ...
(Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞANLIURFA&#039;DAYDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ...
Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak
YEREL HABERLER Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi ...
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Şanlıurfa'da ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA VALİSİ AYHAN HEDEFİMİZ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASINI BİTİRMEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA VALİSİ AYHAN HEDEFİMİZ BİR ...
Şanlıurfa Valisi Ayhan: Hedefimiz bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmasını bitirmek
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Ayhan: Hedefimiz bir hafta ...
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde yıkılan binaya ilişkin 4 kişi ...
Şanlıurfa'da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.