Adıyaman'da babaanne ve torununu enkazdan çıkaran ekip o anları anlattı

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Siverek Belediyesi ekibi üyeleri, depremden 41 saat sonra babaanne ve torununu kurtardıkları anları unutamıyor.

Depremlerin ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan 18 kişilik ekip, Adıyaman'da katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak evlerine döndü.

Ekipte yer alan Emrah Altundal, Derviş Aktimur ve Sedat Gökhan, Siratut Mahallesi'ndeki bir enkazda depremden 41 saat sonra 14 yaşındaki Ceren Özsan'ı, 2 saat sonra da 60 yaşındaki babaannesi Kadriye Özsan'ı kurtardı.

Ekipte görev alan Siverek Belediyespor Kulüp Müdürü Emrah Altundal, AA muhabirine, göreve itfaiye eri olarak başladığını, 4 yıl boyunca çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katıldığını söyledi.

Deprem anında kendi kızını koruma çabasına girdiğini, binalarının yıkılmadığına şükrettiğini ifade eden Altundal, Adıyaman'da müdahale ettikleri enkazdan Ceren'i çıkarmaya çalışırken aklına kızının geldiğini anlattı.

Altundal, şöyle konuştu:

"Ceren'i çıkardığım zaman kızım aklıma geldi. Çünkü deprem anında onu korumaya çalışıyordum ama 24 saat sonra başka bir kızı kurtardım. Çıkardıktan sonra enkaz alanından çıktım, hava almam gerekiyordu. Toz duman içerisindeydik. 3-5 dakikalık bu süreçte gözlerim doldu, kendi çocuğumu düşündüm, ekip arkadaşlarıma sarıldım ve ağladım.

Ondan sonra kurtarılması gereken Ceren'in babaannesi vardı. Yine enkaz alanından tünele girip Allah'ın bize verdiği o güçle teyzemizi de kurtardık. O da bize güvendi, ondan da güç aldık. Aslında onlarla karşılaşmadan önceki ile karşılaştıktan sonra kendimde hissettiğim güç daha farklı oldu. Göz göze geldikten sonra kendimi daha güçlü hissettim, yani o binayı belki de komple kaldırıp indirebilirdim oraya. Taşlar yerine oturduktan sonra, ortalık biraz durulduktan sonra hem Ceren'i hem de babaannesini ziyaret etmek istiyorum."

- "Oğlum kurtulduk mu bitti mi?"

Belediyedeki görevinden önce inşaat işçiliği yaptığını belirten Derviş Aktimur ise deprem sonrası gittikleri bölgede büyük bir yıkım yaşandığını gördüklerini, ekip olarak hemen çalışmalara başladıklarını aktardı.

Enkaz altındaki insanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürdürdüklerini kaydeden Aktimur, "Teyzemizi çıkarıp sedyeye yatırdıktan sonra 'Oğlum kurtulduk mu, bitti mi?' dedi. 'Bitti teyzem, Allah'a şükür kurtuldun.' dedim ve teyzemizi gönderip başka canlar kurtarmak için çabalamaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

- "Saçını örtmesi için bere verdik"

Siverek Belediyespor Kaleci Antrenörü Sedat Gökhan ise Ceren'i kurtardıklarında ilk olarak kardeşini sorduğunu dile getirerek, kardeşinin de başka bir ekip tarafından çıkarıldığını söylediklerini anlattı.

Ceren'den sonra ulaştıkları babaannesinin de başını örtmek için eşarp istediğini belirten Gökhan, Derviş Aktimur'un başındaki bereyi ona verdiğini, saçlarını kapattıktan sonra enkazdan çıkardıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.