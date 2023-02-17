Şanlıurfalı itfaiyeciler, kurtarma anlarında yaşadıklarını anlattı

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da görev yapan itfaiye ekipleri, yaşadıkları duygu dolu anları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Asoğlu, AA muhabirine, depremin yaşandığı andan itibaren 360 personelle kent genelinde sahada görev aldıklarını söyledi.

Birçok personelin daha evine gitmediğini belirten Asoğlu, şöyle konuştu:

"Depremde kent merkezinde ve tüm ilçelerimizde personelimiz sahada aktif çalıştı. Depremin ardından ailelerimizi bırakıp görevimizin başına geldik. Koordineli bir çalışmayla ekiplerimiz sahada çalıştı. Yoğun bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarım kimi zaman yaralıları kurtardı, kimi zaman da hayatını kaybedenleri enkazın altından çıkardı. Allah inşallah böyle felaketleri bir daha yaşatmaz. İkinci gün Adıyaman'da görev aldık. Adıyaman, Şanlıurfa'dan daha kötü durumdaydı. Orada da arkadaşlarımız hayat kurtardı. Hepsine teşekkür ediyorum."

- "Baba sen misin?"

Grup amiri Yasin Bengi de ilk olarak Veysel Karani Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına katıldığını ifade etti.

İlk enkazda 5 kişi kurtardıklarını anlatan Bengi, "Enkazda ölen babasının kucağında olan 7 yaşında Zeynep isimli çocuğu uzun süre kurtarmaya çalıştık. Çocuğun sakinleşmesi için onunla konuşuyorduk. Zeynep'i çıkardığımız sırada kucağıma alıp öptüm. Bana 'Baba sen misin?' dedi. Kendisini babasının kucağında zannediyordu. Tüm ekip olarak gözyaşlarımızı tutamadık. Sesi hala kulaklarımda. O anı hatırlayınca ağlıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa'daki görevimizin ardından beklemeden Adıyaman'a gittik." dedi.

- "Zeynep'in beni de kurtarın diyen babası hayatını kaybetti"

Depremde yaşadığı anları hala unutamadığını dile getiren itfaiye eri Mehmet Dursak ise kendisinin de Veysel Karani Mahallesi'nde çöken binada görev aldığını kaydetti.

Hayatında unutamayacağı anlar yaşadığını vurgulayan Dursak "Gelen ihbarla Veysel Karanı Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması katıldım. Bina çok kötü durumdaydı. Enkazın altına kurtardığımız Zeynep'in babasının sesi hala kulağımda. Beni de kurtarın diyordu. Baba hayatını kaybetti. O anları hatırladıkça ağlıyorum. Çocuklarım alkıma geliyor. Zeynep de bizim kızımız, onu hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

- "Kızına sarılmış şekilde ölen anneyi görünce ağladım"

Depremin ardından ailesini bırakıp kısa sürede görevinin başına geldiğini anlatan Grup Çavuşu Mustafa Umut da yıkımın yaşandığı binalarda çalıştığı sırada duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Depremin üzüntüsünü hala yaşadığını söyleyen Umut, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:



"Ekip arkadaşlarımla birlikte İpekyol Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında görev aldım. Orada anne kızına sarılarak hayatı kaybetmişti. Onu görünce çok ağladım. Enkazın altındaki baba ise bizlere 'İçinizde beni hayattan koparacak kimse yok mu? Her şeyim gitti, beni de sevdiklerime kavuşturun.' diyordu. Bu bizleri çok ağlattı. Babayı yaralı kurtardık. Orada görevimiz tamamlanınca Adıyaman'a hareket ettik. Orada da arama kurtarma çalışmalarına katıldık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.