Şanlıurfa'daki depremzede çocuklar ressam eşliğinde moral buluyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - "Asrın felaketi"nden etkilenen Şanlıurfa'da, sarsıntıyı hisseden depremzede çocukların oyun ve etkinliklerle o anları geride bırakması hedefleniyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, çadır ve okullarda kalan depremzede çocuklar için, kamu kurumlarının yanı sıra duyarlı kişilerce de aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Çocukların travmadan kurtulmaları ve yüzlerinin gülümsemesi amacıyla harekete geçen ressam Vahap Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayırseverlerin destekleriyle topladığı boyama kalemi, resim defteri, oyun hamuru gibi malzemelerle çocuklar için etkinlikler yapmaya başladı.

Kendisi de depremzede olan ressam Aydoğan, depremin ilk gününden itibaren sahada olduğunu ve sarsıntıdan etkilenenlere yaşam malzemesi ulaştırmak için görev aldığını söyledi.

Barınma ve gıda ihtiyaçları sağlanan depremzede çocuklar için de bir şeyler yapma fikrinin oluştuğunu anlatan Aydoğan, "Önceliğimiz insanların gıda ve barınmayla ilgili sıkıntılarının giderilmesiydi. Onların hallolmasından sonra, çocuklar bu travmadan nasıl kurtulacaklar diye böyle bir organizasyonun parçası olduk. Aynı zamanda ben de bir babayım benim de çocuğum çok korktu, doğal olarak kimse evlere girmiyor. Çocuklar sabahtan akşama kadar toplanma alanlarında bekliyorlar. Bu beklentide çocuklar çok büyük demoralize oluyorlar, sosyalleşemiyorlar. Bir nebze olsun onları rahatlatmak için böyle bir şey yaptım." dedi.

Aydoğan, eşiyle her gün kentin farklı noktalarındaki çadır, okullar, hastane gibi alanlarda bulunan çocuklara ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

Etkinliğe katılan çocukların gözlerindeki ışıltının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Aydoğan, "Çocuklar yaklaşık 2,5 saattir buradalar ve gayet de iyiler, ilk defa bir araya geldiler. Biz bunu şu şekilde çok iyi anlayabiliyoruz aslında. Okulların ne kadar faydalı olduğunu, duygu ve düşüncelerini birbirlerine nasıl aktardıklarını görebiliyoruz. Bütün ebeveynlerden, velilerden dileğimiz çocukları televizyonlardan uzak tutmaları." ifadesini kullandı.

- Çocuklar da mutlu

Ailesiyle Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan ve 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Bengisu Polat, depremden sonra ilk kez etkinliklere katıldığını belirterek "Gayet hoş, depremden etkilenen insanlar bu şekilde neşelerine tekrar kavuşuyorlar. Biz büyükler mangala çalışması yapıyoruz, küçükler de çok farklı etkinliklere katılabiliyorlar. Çok eğlendik." dedi.

Aynı pansiyonda kalan 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Nimet Nur Budak da etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

- Çevik kuvvet polisleri çocuklarla top oynuyor

Çadır kentlerde görev yapan çevik kuvvet polisleri ise görevlerinden arta kalan zamanlarında bölgedeki çocuklarla yakından ilgileniyor.

Oyuncaklar dağıttıkları çocuklarla sohbet eden polisler, zaman zaman da top oynayarak küçük depremzedelerin güzel vakit geçirmesi için çaba harcıyor.



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