Anne ve babanın fedakarlığı görme engelli çocuklarını hayata bağladı

4 dakikada bir artçı oluyor

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ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Adıyaman'da 80 yaşındaki çift, 49 yaşındaki görme engelli çocukları Ali Kaplan'ı oturduğu bina çökmeden 3. kattaki dairesinden kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da yıkılan binalardan biri de 4. katlı Seven Apartmanı oldu. Depreme tek başına kaldığı dairede uykuda yakalanan 49 yaşındaki görme engelli Ali Kaplan, şiddetli sarsıntının etkisiyle ne yapacağını şaşırdı.

Mağdur Kaplan'ın imdadına, yan binada oturan 80 yaşındaki babası Abuzer ve annesi Zübeyde yetişti. Üzerine dolap düşerek yaralanan Kaplan, anne ve babasının yardımıyla evden çıktıktan sonra bina yıkıldı.

Yaralı depremzede Kaplan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilmeyi bekliyor.

- "Uykudan uyandırıp elimden tuttular"

Görme engelli yaralı Ali Kaplan, AA muhabirine, depremin ardından çaresiz kaldığını söyledi.

Anne ve babasının gecenin bir yarısında kendisini kurtardığını vurgulayan Kaplan, "Depreme 4 katlı evin 3. katında yakalandım. Evimiz, eşyamız gitti. Evden nasıl indiğimizi bilemedim, bir dakikanın içerisinde yaşlı babam ile annem elimden tutup beni indirip getirdiler. Gece uykudan uyandırdılar. Elbisemi giyip kaçtım, kendilerinden Allah razı olsun, elimden tuttular. Allah'a çok şükür dedik." diye konuştu.

Baba Abuzer Kaplan ise 7 çocuğunun bulunduğunu ancak aklına ilk görme engelli olan oğlu Ali Kaplan'ın geldiğini söyledi.

Kendisinin de zor yürüdüğünü ancak deprem anında eşinin de yardımıyla hızla 3. kata çıkma imkanı bulduklarını anlatan Kaplan, çocuklarını uyandırarak evinde çıkarmayı başardıkları için şükrettiklerini sözlerine ekledi.

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