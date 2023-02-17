Şanlıurfa'da kadın kursiyerler, depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin 45 kadın kursiyeri, depremzedeler için kışlık kıyafet hazırlıyor.

Halk Eğitimi Merkezinin dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar, Viranşehir Kaymakamlığınca ilçe genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için bere, patik, kazak ve hırka dikiyor.

Viranşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kaya, yaraları el birliğiyle saracaklarını söyledi.

Kaya, "Kursiyerlerimizce hazırlanan ürünleri en kısa zamanda depremzedelerimize ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

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