Şanlıurfa'da depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için Hz. İbrahim Makamı önünde cuma namazını müteakip binlerce Müslüman gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz dolayısıyla inanç turizminin önemli merkezlerinden olan kentte Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Cuma hutbesini okuyan İl Müftüsü Ramazan Tolan, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu vurguladı. Depremzedelere destek olma çağrısı yapan Tolan, acıların hafiflemesi için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini dile getirdi.

Cuma namazını müteakiben vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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