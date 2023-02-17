Şanlıurfa'da AFAD çadırı çalınmasıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde AFAD çadırı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şair Nabi Mahallesi Buluntu Hoca Parkı'ndan AFAD çadırı çaldığı iddiasıyla A.A. (41) ve H.U. (46) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen AFAD çadırları ise tutanakla mahalle muhtarına teslim edildi.

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