Şanlıurfa'da depremzedelerin kaldığı alanlar dezenfekte ediliyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzedelerin kaldığı çadır ve alanlar dezenfekte ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çadırlar ile park ve bahçelerde kalan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belediye görevlileri, AFAD koordinesinde kurulan çadırlarda salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler, bir yandan kentte kurulan çadırlarda dezenfekte işlemini sürdürürken diğer yandan Adıyaman'da da mezarlıklarda kokulu dezenfektasyon hizmeti sunuyor.

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