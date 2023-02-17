GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Siverek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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