Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması güvenlik kamerasında

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, sarsıntının şiddetiyle yüzme havuzundaki suyun dalgalanarak taştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kent merkezinde bulunan olimpik yüzme havuzundaki güvenlik kamerası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları kayda aldı.

Görüntülerde, sarsıntıyla beraber havuzda bulunan suyun uzun süre dalga dalga havuzdan taştığı görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli ikinci deprem sırasında ise tesise sığınan depremzedelerin panikle dışarıya çıkma anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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