Şanlıurfa'da 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, valizler içerisinde 113 paket halinde 59 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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