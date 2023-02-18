Adıyamanlı depremzede hasta yatağında Türkiye için dua ediyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında yaralı çıkarılan 72 yaşındaki Ali Güler, Türkiye'ye gösterdiği yardımlaşmadan dolayı yaralı yatağında dua ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde enkaz altında kalan Ali dede, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayağındaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Güler, AA muhabirine, emekli ikramiyesiyle ilçede 4 yıl önce satın aldığı evin depremde yerle bir olduğunu söyledi.

Depremzede Güler, deprem sonrası Türkiye'nin kendisine yakışacak şekilde çok önemli birlik ve beraberlik örneği sergilediğini anlattı.

Depremzedeler için 7'den 70'e herkesin elinden geleni yaptığına şahit olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Yeter ki devletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun çaba ve çalışmaları için teşekkür ederiz, Allah başımızdan eksik etmesin. Bu müesseseler, bu hastaneler, bu kurtarma ekipleri, bu sağlık çalışanları aklıma gelmeyen herkes, depremzedelere daha faydalı olabilmek için hizmet ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bu arada sivil toplum kuruluşları da sahada çok ciddi emek veriyor ve akın akın yardım getiriyor. Yardımlar, ilçemize, köyümüze kadar gitti. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah bir daha memleketimize böylesi acılar göstermesin."

- "Dışarı çıkmaya fırsat bulamadık"

Ali Güler, deprem anında eşiyle kaçma imkanı bulamadıklarını vurgulayarak, "Bina tamamıyla sallanmaya başladı, sarsıntının ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ve bina olduğu gibi üzerimize çöktü. Öncesinden hanımla beraber koşmaya başladık ama dışarı çıkmaya fırsat bulamadık. Tam kapının önünde bizi yakaladı. Enkazdayken, 'Bitti artık, yaşam bizim için bitti.' diye düşündüm. Daha sonra çocuklarımın ve arkadaşlarının yardımıyla enkazdan çıktık. Bu deprem çok büyük bir depremdi, 7,7 diyorlar ancak bu öyle bir şey değildi, çok farklı bir felaketti, Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

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