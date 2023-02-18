Şanlıurfalı üçüzler kumbaralarını depremzedelere bağışladı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 7 yaşındaki üçüzler, kumbaralarındaki parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden Mehmet Yasin, İsmail Hakan ve Aysima İlknur Aygeyik, babalarıyla ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba ile görüşen üçüzler, kumbaralarını depremzedeler için kırdı.

Aygeyik kardeşler, çıkan parayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Müftü Fakıbaba, bağış makbuzunu verdiği üçüzlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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